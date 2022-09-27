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Kırıkkale'de eski kayınbiraderi olan imamı camide yaralayan zanlı tutuklandı

AA

Kırıkkale'de eski kayınbiraderi olan imamı camide yaralayan zanlı tutuklandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde eski kayınbiraderi olan imamı camide tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Hüseyin Onbaşı Mahallesi'ndeki Yeşil Cami imamı M.K'yi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan D.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

İmam M.K. (56) dün, öğle namazının ardından camide bulunduğu sırada, aralarında husumet olduğu öğrenilen eski eniştesi D.Y. tarafından tabancayla vurulmuştu.

Yaralanan M.K, ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılmış, zanlı gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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