Kırıkkale'de eski kayınbiraderi olan imamı camide yaralayan zanlı tutuklandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde eski kayınbiraderi olan imamı camide tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Hüseyin Onbaşı Mahallesi'ndeki Yeşil Cami imamı M.K'yi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan D.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

İmam M.K. (56) dün, öğle namazının ardından camide bulunduğu sırada, aralarında husumet olduğu öğrenilen eski eniştesi D.Y. tarafından tabancayla vurulmuştu.

Yaralanan M.K, ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılmış, zanlı gözaltına alınmıştı.

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