Kırıkkale'de iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, dinlenme tesisi ve akaryakıt istasyonundan hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir dinlenme tesisi ve akaryakıt istasyonundan hırsızlığın şüphelisi H.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlının Ankara'dan Kırıkkale'ye geleceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, H.Y'nin bulunduğu aracı Kırıkkale-Ankara kara yolu uygulama noktasında durdurdu.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.