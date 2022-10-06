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Karakeçili'de Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

AA

Karakeçili'de Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Karakeçili Müftülüğünce spor salonunda gerçekleştirilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye Daire Başkanı Ahmet Bulut, "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" konulu konferansta, alemlerin efendisinin hicret ettiğinde hemen bir mescit inşa ettiğini söyledi.

Ecdadın da fethettiği yerlerde mabet varsa tamir ettirdiğini yoksa cami yaptırdığını anlatan Bulut, "Camiler sadece ibadet edilen mekanlar değil, aynı zamanda bir okul, simge ve insanların mümin olarak yakınlaştıkları ve yaşadıkları bir yerdir. Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir." diye konuştu.

Karakeçili Kaymakamı Ali Can Uludağ, protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı program, ilahi dinletisi, dua ve ikramın ardından sona erdi.

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