Kırıkkale'de Dinek Yöresel Ürünler Halk Marketi açıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, İl Özel İdaresine ait şirket tarafından Dinek Yöresel Ürünler Halk Marketi açıldı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Hürriyet Caddesi'nde bulunan İl Genel Meclisi yanındaki marketin açılışında, kentte üretilen ve gurur duydukları tarımsal ürünlerin halka sunulduğunu söyledi.

Markette ayrıca memleketin diğer bölgelerinden gelen çok kıymetli ve lezzetli ürünlerin de vatandaşa uygun fiyatla verileceğini aktaran Tekbıyıkoğlu, "Bunu çok doğru buluyorum. Vatandaşımız, en değerli ve lezzetli ürünlere layık. Daha önce Ankara yolu üzerinde bir marketimiz daha vardı ancak Kırıkkale halkı oradan istifade edemiyordu. Bu nedenle merkeze de marketimizi açtık. Hayırlı olsun." diye konuştu.

İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara da Kırıkkale çiftçisinin yöresel ürünlerini vatandaşlara en iyi şekilde ulaştırmak için bu iş yerini açacaklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından hizmete açılan marketten ilk alışverişi Vali Tekbıyıkoğlu yaptı.



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