AK Partili Sarıeroğlu, Kırıkkale'de "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu:

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KIRIKKALE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, 81 ilde, 84 milyon vatandaşın huzuru, refahı ve mutluluğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Sarıeroğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığınca düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında, AK Parti ailesi olarak bu dönemde bölgesel dayanışmayı önceleyen bir çalışmayla illerde eş zamanlı olarak tüm kesimlere ulaşmaya gayret ettiklerini belirtti.

Kırıkkale'de dokunulmadık kesim bırakmamak için çabalayacaklarını vurgulayan Sarıeroğlu, "Kovid-19 salgını sonrası dünyanın içinden geçtiği bir süreç var. Dünya ekonomileri resesyonla tekrar karşı karşıya kalmışken bu kavramı tekrardan hafızalarda tazelemişlerken Türkiye olarak büyüme performansımızı güçlü şekilde devam ettiriyoruz. 5 çeyrektir üst üste kesintisiz büyüyoruz." diye konuştu.

Sarıeroğlu, geçen yıl yüzde 11'le dünyada büyüyen ülkelerin öncüleri arasında yer aldıklarını aktardı.

Türkiye Ekonomi Modeli'ne de değinen Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Yatırımları, üretimi, istihdamı, ihracatı, cari fazla yoluyla ülkemizi geleceğe emin adımlarla ilerletmek için böyle bir model uyguluyoruz. Bunların etkisini görmeye başladık. İnşallah aralık ayından itibaren ortaya koyacağımız performanslar, hayata geçirdiğimiz uygulamalar ve politikalarla dünyayı etkisi altına alan fiyat artışlarıyla ilgili süreçle de alakalı pozitif bir gelişme seyrine gireceğimize yürekten inanıyoruz. 84 milyon vatandaşımız ve Türkiye'nin geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 81 ilimizde, 84 milyon vatandaşımızın huzuru, refahı ve mutluluğu için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. "

Etkinlikte Bakanı Varank ve Sarıeroğlu, AK Parti'ye katılan ve aralarında eski İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Bora Tunç'un da bulunduğu partililere rozet taktı.

Programa, milletvekilleri, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Başkanı Mustafa Kaplan ve partililer katıldı.

Bakan Varank ve Sarıeroğlu, basına kapalı devam eden toplantıda, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.





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