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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin güneş paneli üretiminde hedefi dünyada 2. olmak

AA

Türkiye'nin güneş paneli üretiminde hedefi dünyada 2. olmak

KIRIKKALE (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin dünyada 3. büyük güneş paneli üreticisi konumunda olduğunu belirterek, "İnşallah hedefimiz önümüzdeki seneden itibaren dünya 2.'si olmak." dedi.

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesinde güneş enerji paneli üreten bir fabrikanın ek binasının açılış törenine katılan Varank, kentte yapılan yatırımları yerinde gördüklerini ve ziyaret ettiklerini söyledi.

Açılışı yapılan güneş enerji paneli tesisinin önemli olduğunu belirten Varank, "Türkiye'de stratejik bir yatırımı bundan yıllar önce hayata geçirmiş bir firmamız. Gerçekten Kırıkkale'de bu işi hedefini alıp yatırım yapmasını ben çok önemli buluyorum. Bugün açılışını yaptığımız tesis, 750 megavat güneş panelini ilk etapta üretecek. Fabrikanın tamamlanmasıyla 1,5 gigavatlık bir kapasite oluşacak." diye konuştu.

Fabrikanın diğer bölümünde yaklaşık 500 megavatlık bir üretim olduğunu anlatan Varank, şunları kaydetti:

"Türkiye şu anda dünyada 3. büyük güneş paneli üreticisi konumunda, yaklaşık 8 gigavatlık güneş paneli üretiyoruz. İnşallah hedefimiz önümüzdeki seneden itibaren dünya 2.'si olmak. Yakın zamanda Almanya'ya gittim. Rüzgar enerjisi kongresinde bir konuşma yaptım. Türkiye'nin kabiliyetlerini anlattım. Emin olun oraya gelen misafirler, biraz ağızları açık bir şekilde bizi dinlediler. Türkiye'nin rüzgardaki, güneşteki potansiyelini bilmiyorlar. Biz yatırım, istihdam, üretim, ihracat... Bu mottoyla Türkiye'yi kalkındırmak için gayret ediyoruz. Burada da en büyük destekçimiz elbette özel sektör ve müteşebbislerimiz."

Türkiye'de yatırımların artarak devam ettiğini vurgulayan Varank, Kırıkkale'de yüksek teknolojili bir tesisin kurdelesini keseceklerini, ROKETSAN ve MKE'nin Kırıkkale'de büyük bir yatırım yapacağını dile getirdi.

Bakan Varank, Türkiye'nin bu tür yatırımlarla kalkındırılacağını anlatarak GES tesisi açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışta fabrika sahibine, "Diyorlar ki '20 senede sizin iktidarınızda memlekette sanayi mi kaldı? Hepsini bitirdiniz.' Sen bu soruya ne cevap verirsin?" diye soran Varank, yatırımın 2011'de ve kendi iktidarları döneminde yapıldığı yanıtını aldı.

Varank ayrıca üretime ve sanayiye destek verdiklerini de sözlerine ekledi.

Kurdele kesiminin ardından fabrikayı gezen Varank, tesisteki makinelerin işleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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