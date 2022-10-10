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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avrupa rekortmeni bedensel engelli milli haltercinin hedefi dünya şampiyonluğu

AA

Avrupa rekortmeni bedensel engelli milli haltercinin hedefi dünya şampiyonluğu

KIRIKKALE (AA) - MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Gürcistan'da düzenlenen Para Halter Avrupa Şampiyonası'ndan 3 altın ve bir gümüş madalya ile dönen bedensel engelli milli halterci Haydar Ayar, gözünü dünya şampiyonasına çevirdi.

Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra dünya beşinciliği ve Türkiye ikinciliği bulunan Kırıkkale Tüm Bedensel Engelliler Kulübü sporcusu 19 yaşındaki Ayar, son olarak Gürcistan'da eylül ayında gerçekleştirilen Para Halter Avrupa Şampiyonası'nda 54 kiloda 130 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya kazandı.

Aynı kiloda 2 altın ve bir de gümüş madalya kazanan milli halterci Ayar, gelecek yıl düzenlenecek dünya şampiyonasında altın madalya alarak olimpiyatlara katılmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haydar Ayar, AA muhabirine, Avrupa Şampiyonası öncesinde yoğun çalışma temposunun olduğunu söyledi.

Milli takım öncesinde de çift antrenmanla şampiyonaya hazırlandığını anlatan Ayar, "Kampta da milli takım hocalarımızla şampiyonaya daha dikkatli ve disiplinli çalışıyoruz. Yoğun bir çalışma sürecini tamamlayıp şampiyonaya gidiyoruz. Şampiyona benim için biraz zor oldu ama imkansız diye bir şey yoktur. İnsan isteyince başarıyor. 54 kiloda gençler Avrupa birincisi oldum ve rekor kırdım. Şampiyonada, aynı kiloda yine 2 altın ve bir gümüş madalya kazandım." dedi.

Ayar, şimdiki hedefi dünya şampiyonası olduğun dile getirerek, "Önümüzde bir turnuva var. Hemen sonrasında da haziran ayında dünya şampiyonası var. Sonrası da olimpiyatlar. Şu anda çalışmalarıma hiç ara vermeden çift antrenmanla devam ediyorum. En büyük engel sevgisizliktir, kesinlikle fizikte değildir. Buradan benim gibi engelli arkadaşlarıma, kardeşlerime ve büyüklerime şunu söylemek istiyorum; İnsanın içerisinde umut olduğu zaman başaramayacağı hiçbir şey yok." diye konuştu.


- Antrenör Yeliz Şencan: "Onur duyduk, heyecanlandık"

Antrenör Yeliz Şencan da şampiyona öncesinde çift antrenmanla çalıştıklarını ve milli takıma hazırlandıklarını ifade etti.

Şampiyonada Haydar'dan böyle bir başarıyı beklediklerini anlatan Şencan, şunları kaydetti:

"Gerçekten çok çalıştık. Onur duyduk kendisiyle, heyecanlandık. Kendisine gönülden inandık. Mutluyuz ve gurur duyduk. Diğer sporcu kardeşlerine de örnek oldu. Kırıkkale'yi temsil ettiği için ayrıca mutluyuz. Bundan sonra bir turnuva ve dünya şampiyonası var. Buralarda başarılı olup, olimpiyatlara katılmasını arzu ediyoruz. Kırıkkale'den bir olimpiyat şampiyonumuz yok. Hedefimiz de bu yönde. Var gücümüzle çalışıyoruz."

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