Hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi toprağa verildi

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KIRIKKALE (AA) - Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden polis memuru Bekir Üstek'in (50) cenazesi, memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde toprağa verildi.



Kanser hastası olduğu öğrenilen Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Üstek, dün akşam kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen sabah saatlerine yaşamını yitirdi.

Üstek'in naaşı, öğle vakti Büyükceceli köyünde düzenlenen cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Üstek'in yakınları, Kırıkkale Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Kırşehir İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, meslektaşları ile vatandaşlar katıldı.



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