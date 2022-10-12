Kırıkkale'de, 9 ayda 1 milyon 230 bin kişi ve 161 bin araç incelendi

KIRIKKALE (AA) - Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, 9 ayda gerçekleştirilen denetimlerde, 1 milyon 230 bin kişi ve 161 bin aracın kontrolü yapıldı.

Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki polis ve jandarma uygulama noktasındaki denetimlerde durdurulan araç sürücüleri ile yolcuların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu, rutin ehliyet, muayene ve sigorta kontrolleri yapılıyor.

Ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince narkotik köpekleri tarafından araçlarda arama gerçekleştiriliyor.

Uygulama noktasındaki ekipleri ziyaret eden Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, gazetecilere, buradaki kontrollerin sadece Kırıkkale'nin değil, başkentin ve bölgenin güvenliği için de çok önemli bir nokta olduğunu söyledi.

Emniyet ve jandarma ekiplerince yoğun şekilde araç ve sürücülerin incelendiğini aktaran Tekbıyıkoğlu, "Bu sene 9 aylık süreçte yaklaşık 1 milyon 230 bin kişi ile 161 bin aracın kontrolü ve sorgusu yapıldı. Kontrollerde 3 bin 577 aranan şahıs yakalandı. Yine bu uygulamalarda İçişleri Bakanlığımızın önemli uygulamalarından olan KADES hakkında 3 bin 96 kadınımıza rehberlik hizmeti verildi. 2 bin 100 kişiye de "UYUMA" uygulaması tanıtıldı." diye konuştu.

Tekbıyıkoğlu'na, Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen de eşlik etti.



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