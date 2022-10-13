Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan okullara ziyaret

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kentte güçlendirme çalışmaları devam eden ve tamamlanan bazı okulları ziyaret etti.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tekbıyıkoğlu, beraberindeki Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu ve Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu ile inşaat çalışmaları devam eden okullarda incelemelerde bulundu.

Ardından bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan okulları da gezen Tekbıyıkoğlu, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Tekbıyıkoğlu, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, kent genelindeki okullarda inşaatlarla ilgili çok önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.



Okullarda güvenli ortamlar oluşturduklarını aktaran Tekbıyıkoğlu, "Milli Eğitim Bakanımızın ilimizi ziyaretiyle beraber okullarımızdaki fiziki imkanların geliştirilmesiyle ilgili çok önemli adımlar attık. Toplam 21 okulda çalışma yaptık. Okullarımızın güçlendirme çalışmalarını da gerçekleştirmiş olduk. Okullarda sadece fiziki imkanların haricinde çocuklarımıza güvenli bir ortam hazırladık. Derslerini bu güvenli ortamlarda yapabilecek tadilatlar ve girişimlerde bulunduk." ifadesini kullandı.



Tekbıyıkoğlu, devam eden çalışmaların da kısa sürede tamamlanacağına dikkati çekerek, 21 okulda toplam 90 milyonun liranın üzerinde harcama gerçekleştirdiklerini kaydetti.



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