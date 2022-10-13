Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, E.A. ve M.T'nin uyuşturucu sattığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklandı.

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