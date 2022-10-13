Bahşılı Topal Dede Türbesi yolunda sona gelindi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bulunan Topal Dede Türbesi yolunda devam eden asfaltlama çalışmalarının kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin ve Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Özdemir, türbeyi ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun da katkılarıyla altyapısını hazırladıklarını ve asfaltlama çalışmalarının da bitmek üzere olduğunu belirterek, insanların artık buraya gelip ibadet ve pikniklerini yapabileceklerini dile getirdi.

Özdemir de türbeye yapılan hizmetlerinden dolayı Vali Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Tekin'e teşekkür ederek, "Uzun süredir burası kötü bir haldeydi. Bahşılı'ya 3,5 kilometre olan türbede ibadet yapmak isteyen bütün yurttaşlarımız için ayırım yapmadan restorasyonu yapıldı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Buradan cemevleriyle ilgili yapılacak çalışmalardan dolayı Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyorum. Çünkü dedelerimize maaş bağlanması, cemevlerinin onarım ve bakımının yapılması gibi çalışmalar gerçekleştirilecek." diye konuştu.

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