Kırıkkale'de kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, arazide kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında, Mahmutlar köyünde bulunan 3. derece sit alanında şüpheli bir araç fark etti.

Yaptığı araştırmalarda bölgede kimsenin olmadığını tespit eden ekipler, önceden çevresi kazılan kuyunun çevresinde jeneratör, spiral, 10 metre uzatma kablosu, takım çantası, gaz maskesi, kazma ve kürek ele geçirdi.

Ardından bölgede incelemelerini sürdüren ekipler, kazı alanına 100 metre uzaklıkta ağaçlık alanda saklanan S.B'yi (44) yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki ifadesinin ardından salıverildi.

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