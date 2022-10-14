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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de 2 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı

AA

Kırıkkale'de 2 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde uygulama noktasında durdurulan araçta uyuşturucu bulundu, 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir çekiciyi durdurdu.

M.T. (25) ve A.B'nin (25) bulunduğu araçta arama yapan ekipler, sağ koltuğun yanında şeffaf poşet içerisinde 667 uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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