Kırıkkale'de "Spor Olsun Projesi" ile öğrenciler sporla buluşacak

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de çocukları spora kazandırmak amacıyla Kırıkkale Valiliği himayelerinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından "Spor Olsun Projesi"nin protokolü imzalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, imza töreni Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş ve Kırıkkale Amatör Spor Kulüpler Federasyonu (ASKF) Başkanı Sırrı Zengin'in katılımıyla gerçekleştirildi.



Tekbıyıkoğlu, burada yaptığı konuşmada, spora katkı sağlanacak bir projenin daha hayata geçirildiğini belirtti.



İl olarak sporu çok önemsediklerini ve sporun insan hayatından uzaklaşmaması gerektiğine inandıklarını aktaran Tekbıyıkoğlu, "Bu kapsamda başta çocuklarımız için proje hazırladık. Proje kapsamında 20 kulübümüz, 3'er takım oluşturacaklar ve bu 20 kulübü de okullarla irtibatlandırıyoruz. Sosyal faaliyetlerle de zenginleştirilmiş bir proje oldu. Yaklaşık 650 bin lira bütçeyle projeyi spor hayatına kazandıracağız." ifadesini kullandı.



Kırıkkale ASKF Başkanı Zengin de projenin 8 yıllık bir hayal olduğunu ve Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma olacağını dile getirdi.



Proje kapsamında düzenlenecek futbol şöleni ile 8-13 yaş arasındaki çocuklar bir araya getirilerek, özellikle dezavantajlı çocukların tespit edilmesi ve her türlü bağımlılığa karşı koruması, Kırıkkale'deki amatör spor kulüpleri ile okullar arasında eşleştirme yapılarak kulüplerin altyapısına sporcu kazandırılarak yeni yeteneklerin tespit edilmesi amaçlanıyor.



Toplam 20 kulübün oluşturacağı 60 takımdan 1200 öğrencinin faydalanacağı proje kapsamında, sportif aktivitelerin haricinde çocuklara, İl Müftülüğünce değerler eğitimi, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da ilk yardım eğitimi verilerek, Orman İşletme Müdürlüğünce ise ağaç dikme programı da gerçekleştirilecek.



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