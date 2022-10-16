Kırıkkale'de trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de meydana gelen 2 zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

M.D. idaresindeki 66 LU 729 plakalı tıra, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 18. kilometresinde seyir halindeyken arkasından gelen A.A'nın kullandığı 06 YVN 17 plakalı otomobil ile A.K. yönetimindeki 06 V 3555 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 06 V 3555 plakalı otomobil, ardından trafik levhasına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü A.K, 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, aynı bölgede meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi de ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.







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