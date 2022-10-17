Kırıkkale'de kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru için tören düzenlendi

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Arif Koç (52) için tören düzenlendi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Koç, dün evinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası Koç için İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından dua edildi.

Koç'un cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi.

Törene, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, Koç'un ailesi ve meslektaşları katıldı.

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