Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı'nın 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında, belediyeler ve halkın arasında önemli bir köprü görevi gören muhtarların, aynı zamanda vatandaşın sesi olduğunu belirtti.

Belediyenin çalışma ve projelerini her an muhtarların bilgisine sunduklarını aktaran Saygılı, "Muhtarlarımız da bu anlamda vatandaşlarımıza birer iletici konumunda yer alıyor. Yine aynı şekilde muhtarlarımızın talep ve görüşlerini değerlendiriyor, bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bütün muhtarlarımızın gününü kutluyorum." ifadesini kullandı.



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