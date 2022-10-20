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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz'dan hasta vatandaşa doğum günü sürprizi

AA

Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz'dan hasta vatandaşa doğum günü sürprizi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, diyalize giren hastaya doğum günü sürprizi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Türkyılmaz, özel bir diyaliz merkezinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Türkyılmaz, doğum günü olan Ali Has için pasta kesti. Kutlama sırasında Has, duygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkyılmaz, "Vatandaşlarımız için her alanda çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bugün özel diyaliz merkezini ziyaret ederek, doğum günü olan Ali Has ağabeyimize küçük bir sürpriz gerçekleştirdik. Tedavi gören hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ileterek karanfil dağıttık. Yahşihan Belediyesi olarak bütün vatandaşlarımızın her zaman yanındayız." ifadesini kullandı.

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