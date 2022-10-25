Karakeçili Kaymakamı Uludağ, vatandaşlarla bir araya geldi

KIRIKKALE (AA) - Karakeçili Kaymakamı Ali Can Uludağ, vatandaşlarla buluştu.

Uludağ, Karakeçili Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Karakeçili'nin ilk görev yeri olduğunu aktaran Uludağ, "İlkler unutulmaz, ben de Karakeçili'yi hiç unutmayacağım. Elimden geldiğince hizmet etmeye çalışacağım. Biz görev süremiz içerisinde ilçemizin sorunlarını çözmekle görevliyiz. Kurum yetkililerimizle birlikte sorunlarınıza çözüm bulmak amacıyla bu toplantıyı organize ettik. Yapılan projelerin ve yatırımların takipçisi olarak sonunun getirilmesi lazım. Böyle olursa daha sonraki projeler ve yatırımlar başarılı olur." diye konuştu.

Toplantıya, kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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