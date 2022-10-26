Çelik Kanatlar ve Jandarma Mehteran Takımı, Kırıkkale'de gösteri sundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRIKKALE (AA) - Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Çelik Kanatlar, Mehteran Takımı ve Atlı Birliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Kırıkkale'de gösteri yaptı.

Kırıkkale Belediyesi önünde bir araya gelen Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı ekiplerle Zafer Caddesi'nde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Jandarma Mehteran Takımı'nın çeşitli marşları seslendirdiği programda, Çelik Kanatlar helikopterle uçuş gerçekleştirdi.

Helikopterle gerçekleştirilen gösterinin beğeni topladığı etkinlikte, vatandaşlar özellikle komando ekiplerine ilgi gösterdi.

Vali Tekbıyıkoğlu, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırıkkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını erken başlattıklarını söyledi.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Çelik Kanatlar, Mehteran Takımı ve Atlı Birliği'nin Kırıkkale'de bulunduğunu aktaran Tekbıyıkoğlu, "Kırıkkale, nüfusuna oranla en fazla şehit veren illerden biri. Bugün Jandarma Genel Komutanlığımızın sayesinde, Valilik ve belediyemizin de katkılarıyla güzel bir programa ev sahipliği yaptık. Cumhuriyetimizin ilanının 99'uncu yıl dönümü şimdiden kutlu olsun." diye konuştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.