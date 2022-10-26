Kırıkkale'de öğrencilere simülasyon tırında deprem eğitimi verildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) deprem simülasyon tırında, öğrencilere yönelik deprem eğitimi düzenlendi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, AFAD İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen program kapsamında, Kırıkkale Fen Lisesi bahçesine konuşlandırılan simülasyon tırını ziyaret etti.

İlk olarak görevlilerce öğrencilere teorik ve pratik eğitim verilen etkinlikte, simülasyon tırında Tekbıyıkoğlu ve öğrenciler için de Türkiye'de yaşanmış büyük depremlerin şiddetinde sarsıntılar canlandırıldı.

Vali Tekbıyıkoğlu, eğitimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bilgi ve tecrübenin hayatın her aşamasında çok kıymetli ve önemli olduğunu söyledi.

Acil bir durumda ve afet anında bilginin hayati öneme sahip olduğuna dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, "Bugün burada bir deprem anında ne yapmamız gerektiğini ve 'çök-kapan-tutun' yöntemini uygulayarak hep beraber yaşamaya çalıştık. Van'da meydana gelen 25 saniyelik depremi burada yaşadık ama 25 saniye tahminlerimizin çok daha ötesinde uzun bir süre olduğunu gördük." diye konuştu.

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