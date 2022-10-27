Kırıkkale'de jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ele geçirildi

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekiplerince yol kontrolünde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurdu.

Araçta yapılan arama sırasında narkotik köpeği "Tepi"nin yolculardan R.Ü'nün yanında tepki vermesi üzerine, şüphelinin üzerinde yapılan aramada 90 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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