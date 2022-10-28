Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında şüpheli L.B'nin bulunduğu otomobili durdurdu.



Üzerinde 560 sentetik ecza maddesi ve 290 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. L.B'nin ifadeleri doğrultusunda uyuşturucu maddelerin H.Y'ye ait olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi kent merkezinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Y. "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklandı, L.B. ise adli kontrol kararıyla salıverildi.

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