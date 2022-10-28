İç Anadolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İç Anadolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA

İç Anadolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale, Niğde, Nevşehir, Sivas, Yozgat, Kırşehir ve Kayseri'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma törenine, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, bazı siyasi partilerin il başkanları, kamu kurumlarının müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

- Niğde

Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, Valilik, Belediye, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarınca Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali Mustafa Koç, Belediye Başkan Vekili Sebahattin Ecemiş, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

- Nevşehir

Nevşehir’deki tören, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi.

Vali İnci Sezer Becel ve Belediye Başkan Vekili Nafiz Dirikoç tarafından anıta çelenk sunuldu.

Kent protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrencilerin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.

- Sivas

Sivas'ta Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu ile Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Vali Şimşek ve beraberindekiler, daha sonra Atatürk ve Kongre Müzesi'ndeki "Cumhuriyet ve Atatürk" konulu resim ve fotoğraf sergisini açtı.

- Yozgat

Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Ziya Polat ve Belediye Başkan Vekili Fahri Bulut, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardında tören sona erdi.

- Kırşehir

Kırşehir'de Cacabey Meydanı'ndaki törende Vali Hüdayar Mete Buhara ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Dadal, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Baro Başkanı Onur Çanta, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen, il protokolü, siyasi partilerin temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Kayseri

Kayseri'deki törende Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Muammer Kılıç, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Vali Çiçek, gazetecilere, "Bugünden itibaren yapılacak etkinliklerle Cumhuriyet Bayramı'mızı tüm coşkusuyla, şehrimize yakışır şekilde kutlayacağız. Kayseri'de milli bayramlar gerçekten farklı oluyor. İnsanlar farklı bir ruh halinde oluyor. Coşkusu ve duygusu da bir başka oluyor." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli ...
Kırıkkale'de jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ...
(Görüntülü) KIRIKKALE&#039;DE JANDARMADAN &#039;CUMHURİYET BAYRAMI&#039; GÖSTERİSİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KIRIKKALE'DE JANDARMADAN ...
Kırıkkale'de öğrencilere simülasyon tırında deprem eğitimi verildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de öğrencilere simülasyon tırında deprem ...
Çelik Kanatlar ve Jandarma Mehteran Takımı, Kırıkkale'de gösteri sundu
YEREL HABERLER Çelik Kanatlar ve Jandarma Mehteran Takımı, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.