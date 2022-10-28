İç Anadolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale, Niğde, Nevşehir, Sivas, Yozgat, Kırşehir ve Kayseri'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma törenine, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, bazı siyasi partilerin il başkanları, kamu kurumlarının müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

- Niğde

Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, Valilik, Belediye, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarınca Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali Mustafa Koç, Belediye Başkan Vekili Sebahattin Ecemiş, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

- Nevşehir

Nevşehir’deki tören, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi.

Vali İnci Sezer Becel ve Belediye Başkan Vekili Nafiz Dirikoç tarafından anıta çelenk sunuldu.

Kent protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrencilerin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.

- Sivas

Sivas'ta Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu ile Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Vali Şimşek ve beraberindekiler, daha sonra Atatürk ve Kongre Müzesi'ndeki "Cumhuriyet ve Atatürk" konulu resim ve fotoğraf sergisini açtı.

- Yozgat

Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Ziya Polat ve Belediye Başkan Vekili Fahri Bulut, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardında tören sona erdi.

- Kırşehir

Kırşehir'de Cacabey Meydanı'ndaki törende Vali Hüdayar Mete Buhara ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Dadal, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Baro Başkanı Onur Çanta, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen, il protokolü, siyasi partilerin temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Kayseri

Kayseri'deki törende Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Muammer Kılıç, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Vali Çiçek, gazetecilere, "Bugünden itibaren yapılacak etkinliklerle Cumhuriyet Bayramı'mızı tüm coşkusuyla, şehrimize yakışır şekilde kutlayacağız. Kayseri'de milli bayramlar gerçekten farklı oluyor. İnsanlar farklı bir ruh halinde oluyor. Coşkusu ve duygusu da bir başka oluyor." dedi.

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