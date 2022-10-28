Kırıkkale'de bin metrelik Türk bayrağıyla Cumhuriyet Bayramı coşkusu

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KIRIKKALE (AA) - Yahşihan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaklaşık 1000 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi.

Kaymakamlık ve belediye tarafından düzenlenen kutlama kapsamında, Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Mustafa Evren Yoğurtçu ve öğrencileri, üniversite öğrencileri ile vatandaşlar Yenişehir Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda bir araya geldi.

Uzunoğlu, Türkyılmaz ve beraberindekiler, ardından Kırıkkale Balkanlar Bandosu'nun seslendirdiği marşlar ve yaklaşık 1000 metrelik Türk bayrağıyla 4 kilometrelik parkuru geçerek ilçe merkezine kadar yürüdü.

Kaymakam Uzunoğlu, yürüyüşte açılan Türk bayrağının Bursa'da özel olarak üretildiğini belirterek, bundan sonraki törenlerde de bu bayrağı kullanacaklarını söyledi.

Cumhuriyetin ancak gençlerle güzel olduğunu kaydeden Uzunoğlu, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve ilerletecek sizlersiniz" sözünü anımsatarak, Cumhuriyetin 100, 200 ve 300. yılını gençlerle kutlayacaklarını dile getirdi.

Belediye Başkanı Türkyılmaz da emeği geçenlere teşekkür ederek, Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kutlamalar, belediyenin çorba ikramı ve havai fişek gösterisinin ardından sona erdi.

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