Kırıkkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin, Karakeçili ve Bahşılı ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Keskin Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının okunduğu programda, Kaymakam Tunahan Çil, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrenciler tarafından şiir ve kompozisyonların okuduğu, gösterilerin sunulduğu törende, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Törene, Belediye Başkanı Dede Yıldırım, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Karakeçili

Karakeçili Stadı'nda gerçekleştirilen tören, Kaymakam Ali Can Uludağ ve Belediye Başkanı Veysel Aydemir'in halkı selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Uludağ, şanlı tarihi boyunca hür yaşamış aziz Türk milletinin 29 Ekim 1923'te özgürlüğüne ve istikbaline asla pranga vurulamayacağını tüm dünyaya ilan ettiğini söyledi.

Öğrenciler tarafından şiir okunduğu ve oratoryo gösterisinin yapıldığı törende, şiir, kompozisyon, resim ve spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program, tören geçidinin ardından sona erdi.

- Bahşılı

Bahşılı'daki tören, Kaymakam Osman Beyazyıldız'ın makamında tebrikleri kabulüyle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının okunduğu programda konuşan Kaymakam Beyazyıldız, vatandaşın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Öğrenciler tarafından çeşitli gösterilerin sunulduğu ve şiir okunduğu program, tören geçidiyle son buldu.

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