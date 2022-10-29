Kırıkkale'de trafik kazalarında 7 kişi yaralandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de aynı yerde meydana gelen 2 trafik kazasında yaralanan biri çocuk 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Fehmi K. idaresindeki 23 HL 876 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 21. kilometresinde Bedir O'nun kullandığı 71 KE 840 plakalı traktörle çarpıştı.

Aynı yönde seyreden Ahmet K'nin yönetimindeki 06 DV 7917 plakalı otomobil de traktöre takılı tarım aletine çarptı.

Ardından karşı şeritte ilerlerken kazayı fark eden sürücü Şevket S, 71 AAB 745 plakalı otomobilini emniyet şeridine park ederek kazazedelere yardım etmek için olay yerine gitti.

Ömer Can Ç. (23) idaresindeki 71 FF 139 plakalı otomobil de park halindeki 71 AAB 745 plakalı araca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazalarda, sürücü Ömer Can Ç. ile Baniye Ç. (39), Kerem Aras Ç. (8), Nazmiye T. (38), Nagihan A. (20), Selma K. (64) ve Sahiba K. (78) yaralandı.





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