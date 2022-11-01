Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 15. kilometresinde, A.U. idaresindeki 71 AAT 737 plakalı otomobil ters yönde seyrettiği sırada Z.E'nin kullandığı 40 DD 806 plakalı otomobille çarpıştı.



Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Z.E. ile aynı araçta bulunan O.Ö. ve M.O. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, ehliyetsiz ve alkollü olduğu öğrenilen sürücü A.U'nun, daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 4 kez el konulduğu belirtildi.





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