Kırıkkale'de sandviç arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de sandviç arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

AA

Kırıkkale'de sandviç arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de sandviç arasına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Araçta yapılan arama sırasında narkotik köpeği "Tepe"nin yolculardan T.K'nin yanında tepki vermesi üzerine, şüphelinin önünde bulunan sandviç ekmeği arasına gizlenmiş 47 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kurye olarak uyuşturucu maddeyi İstanbul'dan Çorum'a götürdüğü belirlenen zanlı gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) TERS ŞERİDE GİREN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ BAŞKA BİR OTOMOBİLE ÇARPTI: 3 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) TERS ŞERİDE GİREN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ BAŞKA ...
TERS ŞERİDE GİREN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ BAŞKA BİR OTOMOBİLE ÇARPTI: 3 YARALI
YEREL HABERLER TERS ŞERİDE GİREN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ BAŞKA BİR OTOMOBİLE ...
Ters şeride giren alkollü sürücü başka bir otomobile çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Ters şeride giren alkollü sürücü başka bir otomobile ...
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi ...
Kırıkkale'de otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 ...
Kırıkkale'de taksiyle çarpışan traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de taksiyle çarpışan traktördeki 1 kişi ...
Kırıkkale'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Dinek Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Dinek ...
(Görüntülü) KAZAYI GÖRÜP YARDIMA KOŞTU, İKİNCİ KAZAYA NEDEN OLDU: 7 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAZAYI GÖRÜP YARDIMA KOŞTU, İKİNCİ ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.