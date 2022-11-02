İl Sağlık Müdürü Ağırtaş'tan Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı'na ilişkin açıklama

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2020 yılı verilerine göre, dünyada yılda 19 milyon kişiye kanser tanısı konulduğunu, 10 milyon kişinin de bu sebeple hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ağırtaş, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kanserin beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra, maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalık olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2020 yılı verilerine göre, dünyada yılda 19 milyon kişiye kanser tanısı konulduğuna, 10 milyon kişinin de bu sebeple hayatını kaybettiğine dikkati çeken Ağırtaş, şunları kaydetti:



"Dünya genelinde erkekler arasında en sık görülen kanser türü akciğer kanseriyken kadınlarda 3. sırada yer almakta ve önemini korumaktadır. Bu kanser türünün yüzde 80'inde sorumlu etken tütün kullanımıdır. Nitekim tütün tüketimindeki azalmayla akciğer kanseri görülme sıklığı da azalmaktadır. Diğer nedenleri ise mesleki ve çevresel risk faktörlerine maruziyet yer almaktadır. Toplumsal ve bireysel farkındalık ile akciğer kanseri sıklığının azaltılabileceği unutulmamalıdır."

Ağırtaş, hastadan hastaya farklılaşabilmekle birlikte tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunlarının varlığı gibi birden fazla faktörün etkili olduğunu aktardı.

Henüz etkin bir tarama yöntemi bulunmasa da tütün kontrolünün akciğer kanserine karşı mücadelenin en temel ve en etkin aracı olduğunu vurgulayan Ağırtaş, Ulusal Tütün Kontrol Programı ile toplumdaki tüm bireylerin, tütün ürünlerinin sağlık, ekonomik, çevresel ve sosyal zararlarından korunmasının hedeflendiğini kaydetti.

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