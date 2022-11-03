Bahşılı'da "Müzede Hayat Var" etkinliği düzenlendi

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde "Müzede Hayat Var" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, Şehit Yusuf Alsancak Ortaokulu Müzesi'nde öğrencilere seminer verildi, masal anlatıldı ve müzedeki eşyalar tanıtıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın, AA muhabirine, etkinliklerin ilkokul öğrencileri ile devam ettiğini söyledi.

Bu tür etkinliklerle öğrencilerin kültürel değerlere sahip çıkmalarını ve değerleri tanımalarını sağlamayı amaçladıklarını belirten Akın, sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini kaydetti.

Etkinliğe, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



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