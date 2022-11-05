Kırıkkale'de minibüs ile pikabın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde minibüs ile pikabın çarpışması sonucu 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

G.Y. idaresindeki 06 EC 3864 plakalı pikap, Kırıkkale-Ankara kara yolu Yeni Sanayi kavşağında, R.Y'nin kullandığı 71 DP 273 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile pikaptaki M.Y, G.Y. ve M.Y. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, kavşaktaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları kazayı kaydetti.

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