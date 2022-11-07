Kırıkkale'de makaron, kaçak tütün ve etil alkol ele geçirildi

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 11 bin dolu makaron, 20 kilogram kaçak tütün ve 40 litre etil alkol ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak malzeme taşıdığı tespit edilen C.Ö'nün kullandığı otomobili ilçe girişinde durdurdu.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada 11 bin dolu makaron, 20 kilogram kaçak tütün, 10 paket nargile tütünü, 40 litre etil alkol, 14 alkol kiti ve 10 nargile folyosu ele geçirildi.

Sürücü ile araçta bulunan O.A, S.Ö. ve A.Ö. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

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