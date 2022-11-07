Kırıkkale'de çantasında uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde, çantasındaki hediyelik eşyaların arasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurdu.

Araçta yapılan kimlik sorgulaması sırasında yolculardan M.H.T'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, yolcuya ait çantada, hediyelik eşya paketleri arasına gizlenmiş 61 gram uyuşturucu madde ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Jandarma ekiplerinin aynı yerde durdurduğu takside ise 200 şişe bandrolsüz içki ve 200 sahte bandrol bulundu.

Gözaltına alınan sürücü S.T, savcının talimatıyla ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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