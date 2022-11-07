Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Çalılıöz Mahallesi 433. Sokak'ta, Ahmet A'ya ait müstakil evin bitişiğinde, kiracıların oturduğu kısımda çocukların içeride ateşle oynaması sonucu yangın çıktı.

Alevler kısa sürede evin tamamını sardı. Alev ve dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan Hiranur Ş. (5), Ramazan Ş. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Evde mahsur kalan Lütfiye Ş. (82) ise polis ekiplerince kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenerek ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ev sahibi Ahmet Y, yangının ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

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