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Kırıkkale'de çiftçilere ekmeklik ve makarnalık buğday tohumu ile arı kovanı dağıtıldı

AA

Kırıkkale'de çiftçilere ekmeklik ve makarnalık buğday tohumu ile arı kovanı dağıtıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere sertifikalı ekmeklik ve makarnalık buğday tohumu ile arı kovanı ve arıcılık malzemesi dağıtıldı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törende, insanlığın başından beri tarımın en stratejik ve kritik sektörlerin başında yer aldığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Valilik ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca 2022 yılının başında yaklaşık 250 çiftçiyi desteklediklerini aktaran Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"Bunun içerisinde kuru fasulye ve çörek otu tohumu da vardı. Bununla beraber şimdi de 265 üreticimize 125 ton sertifikalı makarnalık buğday tohumu dağıtacağız ve 5 bin dönüm alanda da ekimini hep beraber gerçekleştireceğiz. Yine kaliteli ve verimli kırmızı ekmeklik buğday yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması projesi kapsamında da 650 üreticimize 245 ton sertifikalı ekmeklik buğday tohumunu dağıtacağız. Yaklaşık 1000 üreticimizi bu sene desteklemiş bulunuyoruz. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle beraber büyük arı kovanı da dağıtacağız. Çiftçilerimize hayırlı olsun."

Konuşmanın ardından tohum ve arı kovanı ile malzemeler üreticilere dağıtıldı.

Vali Tekbıyıkoğlu, ardından "Yerel Tohumlarımızın Değerlendirilmesi Projesi" kapsamında ata tohumlarının toplanması ve muhafaza edilmesi için müdürlük bünyesinde oluşturulan Tohum Muhafaza Ofisi'nin açılışını da gerçekleştirdi.

Ata tohumlarına sahip çıkılmasının büyük önem arz ettiğine dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, "Kırıkkale olarak ilimize özgü ata tohumlarımızı il müdürlüğümüz bünyesinde bir banka oluşturarak muhafaza etmenin önemli bir vazife olduğunu değerlendik. Bu kapsamda tohum bankası oluşturduk. Kısmi olarak yetiştirilen tohumların hepsine ulaşıp, bir bankada muhafaza ederek bunların çeşitliliğini de artırarak yine çiftçilerimize vermek suretiyle bunların yok olmasının önüne geçmek istiyoruz." dedi.

Programlara Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, protokol üyeleri ve üreticiler katıldı.

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