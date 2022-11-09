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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oğlundan yapılan karaciğer nakli sayesinde yaşamını sağlıklı sürdürüyor

AA

Oğlundan yapılan karaciğer nakli sayesinde yaşamını sağlıklı sürdürüyor

KIRIKKALE (AA) - MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'de 10 yıl önce karaciğer kanseri nedeniyle 6 aylık ömrü kaldığı belirtilen 72 yaşındaki Azmi Canyurt, sağlık çalışanı oğlundan nakledilen karaciğer dokusuyla yaşama tutundu.

Canyurt'a 2012 yılında karaciğer kanseri teşhisi konuldu. Nakil olmaması durumunda 6 aylık ömrünün kaldığı söylenen Canyurt'a, oğlu Selami Canyurt'un karaciğerinin yüzde 70'i nakledildi.

O döneme kadar sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçiren Canyurt, oğlu sayesinde sağlığına kavuştu.

Azmi Canyurt, AA muhabirine, 30 yıl önce bağırsaklarından rahatsızlandığı sırada karaciğerinde de kist tespit edildiğini söyledi.

Bağırsak ameliyatı geçirirken karaciğerindeki kistin de alındığını anlatan Canyurt, "Bundan 10 yıl öncede karaciğerimin tamamen iflas ettiğini öğrendik. Babam sirozdan hayatını kaybetmişti. Bize Hepatit B geçmiş, sonra o da Hepatit C'ye çevirmiş. 2012 yılında Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinde ameliyat edildim ve karaciğerimi tamamen aldılar. Oğlumun karaciğerinden bana nakil yaptılar. Şimdi 10'uncu yıla girdim ve çok iyiyim." diye konuştu.

"Ameliyattan sonra 'Allah hem bu dünyada hem de ahirette oğlumdan razı olsun' dedim. Bana en mutlu günümü yaşattı." diyen Canyurt, şunları söyledi:

"Doktor oğluma, 'Babanın 6 ay ömrü var' demişti, çok şükür 10 yıldır hayattayım. Şükür sağlığım, sıhhatim yerinde. Gerçekten bu duygu anlatılmaz. Çok güzel bir duyguydu. Nakil olmadan önce merdivenleri çıkamazdım, yorulurdum. Şimdi koşa koşa çıkıyorum. Organ bağışıyla ilgili de çok güzel bir şey, can kurtarıyor. Dinimiz de insanlık da buna müsaade ediyor."

- "Ne mutlu bize babamız başımızda"

Selami Canyurt da 10 yıl önce babasının rahatsızlığını öğrendiklerini, büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

Babaları için bir şey yapmak istediklerini belirten Canyurt, şöyle konuştu:

"Eğer böyle bir şey yapmasaydık babamızı kaybedecektik. Evlat olarak elimizi taşın altına koyduk. Çok sıkıntılı bir süreç geçirdik ama çok şükür babam şu anda sağlıklı. Ne mutlu bize babamız başımızda. Çok güzel bir duygu. Benim de herhangi bir sağlık problemim yok, babam da sağlıklı. Böyle bir şey yapmasak babam 10 yıl önce vefat etmiş olacaktı. Biz 5 kardeşiz, o sırada birisi uzakta askerdi, benim karaciğerim de uydu ve nakil yapıldı. Sonunda güzel bir süreç geçirdik."


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