Yahşihan Belediyesinden üniversite öğrencilerine çorba ikramı

KIRIKKALE (AA) - Yahşihan Belediyesi, Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) öğrencilerine vize sınavları haftasında ücretsiz çorba ikramında bulunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçenin KKÜ'de eğitim gören yaklaşık 40 bin öğrenciye ev sahipliği yaptığı ve her alanda desteğini sürdürdüğü belirtildi.

Mobil aşevi aracıyla Yenişehir Mahallesi'nde sınav haftası boyunca sabah saat 08.00-09.00 arası çorba ikramında bulunulduğu aktarılan açıklamada, uygulamadan öğrencilerin de mutlu olduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Toplam 40 bin üniversite öğrencisine ev sahipliği yapıyoruz. Aynı zamanda 30 bin nüfusu olan bir ilçeyiz. Vatandaşımızın her anında yanında olmaya çalışıyoruz. Dün de buradaydık, bugün de buradayız. Allah izin verirse yarın da burada olacağız. Vize sınavları haftası boyunca öğrencilerimize bu desteğimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

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