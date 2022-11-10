Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri gaz dolum tesisinde yangın tatbikatı yaptı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi bölgesinde yer alan bir gaz dolum tesisinde yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, olası yangınlara hazırlıklı olunması amacıyla tatbikat ve eğitimlere devam edildiği belirtildi.

Tatbikat kapsamında akaryakıt dolum terminalinden yangın ihbarı verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sirenlerin çalmasıyla olay yerine hareket eden itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangını kontrol altına aldı. Olası yangınlara etkin şekilde müdahale edilmesini sağlamak amacıyla tatbikatlarımız düzenli olarak devam etmektedir. Bugün de dolum tesisindeki gaz tankında senaryo gereği çıkan yangına tesis çalışanları itfaiye gelene kadar ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiyenin gelişiyle söndürme ve kurtarma çalışmaları yapıldı."

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