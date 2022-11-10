Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri gaz dolum tesisinde yangın tatbikatı yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Özlemle Anıyoruz
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri gaz dolum tesisinde yangın tatbikatı yaptı

AA

Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri gaz dolum tesisinde yangın tatbikatı yaptı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi bölgesinde yer alan bir gaz dolum tesisinde yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, olası yangınlara hazırlıklı olunması amacıyla tatbikat ve eğitimlere devam edildiği belirtildi.

Tatbikat kapsamında akaryakıt dolum terminalinden yangın ihbarı verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sirenlerin çalmasıyla olay yerine hareket eden itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangını kontrol altına aldı. Olası yangınlara etkin şekilde müdahale edilmesini sağlamak amacıyla tatbikatlarımız düzenli olarak devam etmektedir. Bugün de dolum tesisindeki gaz tankında senaryo gereği çıkan yangına tesis çalışanları itfaiye gelene kadar ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiyenin gelişiyle söndürme ve kurtarma çalışmaları yapıldı."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) İĞNE ADA AÇIKLARINDA BALIKÇI TEKNESİNDE PATLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) İĞNE ADA AÇIKLARINDA BALIKÇI TEKNESİNDE ...
(Görüntülü) KAZAYA KARIŞMAMAK İÇİN SÜRÜCÜSÜNÜN MANEVRA YAPTIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇ BARİYERE ÇARPTI: 5 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAZAYA KARIŞMAMAK İÇİN SÜRÜCÜSÜNÜN ...
Kazaya karışmamak için sürücüsünün manevra yaptığı hafif ticari araç bariyere çarptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kazaya karışmamak için sürücüsünün manevra yaptığı ...
Yahşihan Belediyesinden üniversite öğrencilerine çorba ikramı
YEREL HABERLER Yahşihan Belediyesinden üniversite öğrencilerine ...
Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 ...
Oğlundan yapılan karaciğer nakli sayesinde yaşamını sağlıklı sürdürüyor
YEREL HABERLER Oğlundan yapılan karaciğer nakli sayesinde yaşamını ...
Kırıkkale'de çiftçilere ekmeklik ve makarnalık buğday tohumu ile arı kovanı dağıtıldı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de çiftçilere ekmeklik ve makarnalık buğday ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.