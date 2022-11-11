Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ta "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu

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KIRIKKALE (AA) - Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ta fidanlar dikildi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada en hızlı ormanlaşan dördüncü, Avrupa'da ise birinci ülke olduğunu söyledi.

Kırıkkale'de de yüzde 7 ormanlaşma oranının yapılan çalışmalarla yüzde 16'ya kadar çıktığını aktaran Tekbıyıkoğlu, bugün toprakla buluşturacakları fidanlardan 42'sini Bartın'daki maden faciasında kaybettiklerine ithaf edeceklerini dile getirdi.

Orman İşletme Müdürü Atilla Yılmaz da il genelinde eş zamanlı 8 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu, yıl sonuna kadar toplam 800 bin fidan dikimi yapılacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar fidanların dikimini yaparak can suyu verdi.

Toprakla buluşturulan 8 bin fidanın 42'sine, Amasra'da yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin isimlerinin yazılı olduğu plakalar asıldı.

- Yozgat

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Yozgat'ta 45 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Yukarı Nohutlu mevkisinde gerçekleştirilen etkinlikte Yozgat Valisi Ziya Polat, gazetecilere, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde öğrencilerle fidanları vatan toprağına emanet ettiklerini anlattı.

Bu yıl Yozgat'ta 3 milyon fidanın toprakla buluşacağını ifade eden Polat, "Geçen yıl 2 milyonun üzerinde fidan dikilmişti. Bu sene yüzde 50 oranında artırarak 3 milyonu hedefliyoruz. Ayrıca, Orman Genel Müdürlüğü ile yaptığımız protokol çerçevesinde gelir getirici fidanlar dikiyoruz." dedi.

- Sivas

Sivas'taki program kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Karaçayır mevkisinde düzenlendi.

Vali Yılmaz Şimşek, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılına Nefes" temasıyla düzenlenen bu yılki etkinlikler kapsamında il genelinde 22 bölgede 171 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını dile getirerek, "Son 20 yılda 109 milyon fidan dikiminin yapıldığı ilimizde yıl sonuna kadar 3 milyon fidanı daha toprakla buluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de göreve geldikleri günden bu yana ana caddeler ve bulvarlar başta olmak üzere 30 bin fidan dikerek kenti yeşillendirdiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Şimşek, Bilgin, Sivas Orman İşletme Müdürü Sefa Duman ve protokol üyeleri, jandarma personeli ve öğrencilerle fidan dikti.

Diğer yandan, Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden 42 madenci adına da 42 fidan dikildi.

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