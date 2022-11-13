ASOF 2022 Türkiye Turnuvası Turna Balığı Yakalama Final Yarışması Kırıkkale'de yapıldı

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KIRIKKALE (AA) - Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonunun (ASOF) düzenlediği Türkiye Turnuvası Turna Balığı Yakalama Final Yarışması, Kırıkkale'de düzenlendi.

Merkez Hacılar beldesi Kapulukaya Baraj Gölü'ndeki finalde 67 yarışmacı olta attı. Yarışmanın birincisi İsmail Akyüz, 101,5 santimetrelik turna ile Türkiye rekoru kırdı. Tutulan balıklar ölçümü yapıldıktan sonra göle bırakıldı.

Yarışmada dereceye girenlere plaket, madalya ve çeşitli ödüller verildi.

ASOF Başkanı Serkan İnanç, AA muhabirine, yarışmada Türkiye rekoru kırıldığını hatırlattı. Bu yıl çeşitli yarışmalarda dereceye girenlerin finalde mücadele ettiğini aktaran İnanç, "Kapulukaya, bizim için özel bir saha. Turna balığında ciddi popülasyonu olan yer. Türkiye genelinde 67 yarışmacı katıldı. Bunlar 8 ayrı bölgelerde yarışmaya girip derece alanlar. Türkiye derecesi burada yapıldı." dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu da bu tür organizasyonlara her zaman destek verdiklerini belirterek, katılımcıları ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi.

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