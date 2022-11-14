Bahşılı Belediyesinden ulaşım desteği

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KIRIKKALE (AA) - Bahşılı Belediyesi, 65 yaş üstü, şehit aileleri, gazi ve malullere elektronik otobüs kartı dağıttı.

Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, makamda düzenlenen etkinlikte, ilçedeki şehit aileleri, gaziler ve maluller ile 65 yaşının üzerindeki vatandaşlara toplu ulaşımda kullanmaları için elektronik kart verileceğini söyledi.

Tekin, bu kapsamda ulaşım hizmetlerinden 150 kişiden bazılarının ücretsiz yararlanacağını, bazılarına da aylık 60 binişlik hakkı tanınacağını kaydetti.

Tekin, konuşmasının ardından elektronik kartları dağıttı.



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