Kırıkkale'de tren garındaki 2 şüpheli uyuşturucu hapla yakalandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de trenle seyahat eden 2 yolcu, indikleri garda uyuşturucu hap ve kaçak içki ile yakalandı.

Sivas'a gitmek için Ankara'dan trene binen B.B.Ç, rahatsızlanması sonucu arkadaşı M.C.Y. ile Kırıkkale Garı'nda trenden indi.

Uyuşturucu hap içtiği için rahatsızlandığı öne sürülen B.B.Ç, gara gelen polis ekipleri nezaretinde ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi sürerken hastaneden kaçtığı öğrenilen B.B.C, yolun karşısına geçtiği sırada bir kamyonun çarpması sonucu yaralanıp, aynı hastaneye götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, B.B.C. ve M.C.Y’nin çantalarında yaptıkları aramada 751 uyuşturucu hap, 4 şişe gümrük kaçağı içki ve 15 litre etil alkol buldu.

Gözaltına alınan M.C.Y'nin emniyetteki işlemleri, B.B.C'nin de hastanede tedavisi sürüyor.

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