Kırıkkale'de uyuşturucu ve silah operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, Yahşihan ilçesinde durdurulan bir araçtaki M.G. ve K.A'nın üzerinde 431 sentetik hap bulundu.

Ekipler ayrıca, Karakeçili ilçesinde A.C'nin bulunduğu aracı durdurdu.



Çorabında ve çantasında 1,5 kilogram kubar esrar ele geçirilen A.C'nin, "silahla tehdit", "uyuşturucu madde ticareti", "basit yaralama", "ruhsatsız silah ve mermi temin etme" gibi suçlardan 6 kaydı bulunduğu tespit edildi.



Keskin ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, dedektör köpeği "Konuk"un da desteğiyle yapılan aramada, uzun namlulu silah, 3 av tüfeği, 6 kuru sıkı tabanca, biri ruhsatsız 2 tabanca ve 642 mermi ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.



Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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