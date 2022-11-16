Kırıkkale'de park halindeki tankerde çıkan yangın söndürüldü

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de park halindeki tankerde çıkan yangın hasara neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle Tuna Caddesi üzerinde park halindeki Hüseyin Öztürk'e ait 06 DZU 45 plakalı akaryakıt tankerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Motor bölümünde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Ekipler, patlama ve parlama tehlikesine karşı soğutma çalışması yaptı.
Araçta maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yanan tankerin boş olduğu öğrenildi.