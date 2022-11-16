Akciğer kanserini yenen hastadan "sigarayı ve alkolü bırakın" çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akciğer kanserini yenen hastadan "sigarayı ve alkolü bırakın" çağrısı

AA

Akciğer kanserini yenen hastadan "sigarayı ve alkolü bırakın" çağrısı

KIRIKKALE (AA) - MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'de uzun süre sigara ve alkol kullanımına bağlı yakalandığı akciğer kanserini yenen 62 yaşındaki Sezai Bulut, kullananlara sigara ve alkolü bırakma çağrısında bulundu.

Sezai Bulut, AA muhabirine, 2019 yılında zatürre teşhisiyle Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine yattığını ardından akciğer kanseri teşhisi konulduğunu söyledi.

Sonraki süreçte aynı hastanede ameliyat edildiğini, önce Allah'ın sonra da doktorların sayesinde akciğer kanserini yendiğini anlatan Bulut, "Hastalığı önce moral, sağlıklı yaşam ve tütün ürünlerinden uzak durmak kaydıyla atlattım. Öncesinde yaklaşık 40 yıl alkol aldım, 50 yıl sigara kullandım. Özellikle sigarayı çok kullandım, zaman zaman 3 paket içtiğim günler oldu. Pazarcılık yapıyordum, hep dışarıda çalıştım." diye konuştu.

Bulut, insanlara sigara ve alkol kullanmamaları tavsiyesinde bulunarak, bu hastalıkta moralin de çok önemli olduğunu aktardı.

İnsanların sağlıkları için doktorların uyarılarını da dikkate almaları gerektiğine dikkati çeken Bulut, "Bütün hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Şu anda sağlığım çok iyi, zımba gibiyim. Koşarım, yürürüm. Şu anda benim canımı acıtacak bir hastalığım yok." dedi.

Bulut'un tedavisini gerçekleştiren KKÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Selim Yalçın da akciğer kanserinin hem kadınlarda hem de erkeklerde görülen önemli bir kanser türü olduğunu belirtti.

Farkındalık oluşması amacıyla kasım ayı boyunca hastalıkla ilgili etkinlikler düzenlendiğini ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:

"Akciğer kanseri, ölümlerde birinci sırada olan bir kanser türü. Akciğer kanserinde hem ölümleri azaltmaya hem farkındalık oluşturmaya hem de tedavilerimizi yapmaya çalışıyoruz. Tabi ki her hastalıkta olduğu gibi bunda da erken teşhis çok önemli yer tutuyor. Erken teşhisle birlikte akciğer kanserini oluşturacak bir takım faktörlerden de uzak durmak gerekiyor. Sigara ve tütün maddelerinde uzak durmak en önemli koruyucu faktör. Beslenme de bu aşamada önemli bir etken."

- "İmmünoterapi tedavisi önemli bir basamak teşkil etti"

Yalçın, akciğer kanseri tedavisinde kemoterapinin önemli yer tuttuğunu anlattı.

Yaklaşık 10 yıldır da hedefe yönelik tedaviler uyguladıklarını dile getiren Yalçın, "İmmünoterapi ile hastanın bağışıklık sistemi üzerinden etki ederek tümörün küçülmesine ve yok edilmesine yönelik bir takım tedavilere başladık. Yine aşı tedavilerini de uyguluyoruz. İmmünoterapi tedavisi, bizim için çok önemli bir basamak teşkil etti. Yeni tedaviler gerçekten hastalar için büyük fırsatlar doğuruyor." dedi.

Yalçın, Sezai Bulut'un da sigaraya bağlı gelişmiş akciğer kanserine yakalandığını belirterek, hastasının erken teşhisle ameliyatın ardından tamamlayıcı tedaviler ve sigarayı bırakması sayesinde hastalığı atlattığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) KIRIKKALE&#039;DE, PARK HALİNDEKİ TANKER YANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KIRIKKALE'DE, PARK HALİNDEKİ TANKER ...
Kırıkkale'de park halindeki tankerde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kırıkkale'de park halindeki tankerde çıkan yangın ...
KIRIKKALE'DE, PARK HALİNDEKİ TANKER YANDI
YEREL HABERLER KIRIKKALE'DE, PARK HALİNDEKİ TANKER YANDI
Kırıkkale'de, park halindeki tanker yandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de, park halindeki tanker yandı
Kırıkkale'de tohumluk buğday çalan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de tohumluk buğday çalan 2 şüpheli ...
Kırıkkale'de uyuşturucu ve silah operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de uyuşturucu ve silah operasyonlarında 4 ...
Kırıkkale'de tren garındaki 2 şüpheli uyuşturucu hapla yakalandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de tren garındaki 2 şüpheli uyuşturucu ...
Uyuşturucudan rahatsızlanıp kaldırıldığı hastaneden kaçtıktan sonra kamyon çarptı
YEREL HABERLER Uyuşturucudan rahatsızlanıp kaldırıldığı hastaneden ...
Bahşılı Belediyesinden ulaşım desteği
YEREL HABERLER Bahşılı Belediyesinden ulaşım desteği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.