Kırıkkale'de matkabın içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de matkabın içine saklanan uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yahşihan ilçesinde yol kontrolü yaparken bir aracı durdurdu.
Araçta narkotik köpeği "Tepe" desteğiyle yapılan aramada, elektrikli matkaba gizlenmiş 6 gram eroin ve 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olaya ilişkin gözaltına alınan A.D'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.