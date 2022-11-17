Kırıkkale'de damperi açılan tır EDS direğine çarparak devrildi

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde damperi açılan tır, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarparak devrildi.

A.B. idaresindeki 19 EN 544 plakalı tır, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Keskin ilçesi girişinde, damperinin açılması sonucu EDS direğine çarptı.



Tır, çarpmanın ardından devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı ambulansta muayene edildi.

Ulaşıma kapanan yol, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından trafiğe açıldı.

Öte yandan, kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

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