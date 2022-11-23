Kırıkkale'de hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de otomobil ve hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Murat A. idaresindeki 06 AK 471 plakalı kamyon, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Hasandede kavşağında, kırmızı ışıkta bekleyen Şaban T'nin kullandığı 06 BDL 175 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etsiyle bir kısmı kamyonun altında kalan otomobil bir süre yolda sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Şaban T. ve aynı araçtaki Raziye T, Fatma Y. ve Sebahat K, sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.





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